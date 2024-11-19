ملابسات وضع عدد من الطلاب صغار السن داخل تروسيكل بـ6 أكتوبر
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الأشخاص بوضع عدد من الطلاب صغار السن داخل مركبة (تروسيكل) بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، معرضًا حياتهم للخطر.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص بوضع عدد من الطلاب صغار السن داخل مركبة (تروسيكل) بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، معرضًا حياتهم للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة (التروسيكل) وقائدها ( حارس عقار كائن بمحافظة الجيزة )، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام المركبة "ملك شقيقه"، وأن الطلاب سالفي الذكر " أولاد أشقاؤه " وكان في طريق العودة بهم من احدى المدارس إلى منزله.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.