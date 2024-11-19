ملابسات فيديو تعرض شخص للإهانة من أحد رجال الشرطة بالشرقية



تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن زعم أحد الأشخاص تعرضه للإهانة من قبل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة صان الحجر بالشرقية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن زعم أحد الأشخاص تعرضه للإهانة من قبل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة صان الحجر بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، حضر للمركز الشخص المذكور وبرفقته "نجل عمه"، لزيارة (أحد المحتجزين على ذمة إحدى القضايا) في غير أوقات الزيارة، وتقابلا مع أحد رجال الشرطة، وطلبا منه السماح بالزيارة وإدخال الأطعمة، فرفض لتأخر وقت الزيارة وفقًا للقواعد.

وفي وقت لاحق، تم السماح لهما بإجراء الزيارة، فقام ببث مقطع الفيديو المشار إليه، وادعى خلاله إهانته من رجل الشرطة على خلاف الحقيقة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.