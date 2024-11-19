ملابسات فيديو تعرض شخص للإهانة من أحد رجال الشرطة بالشرقية

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية


تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن زعم أحد الأشخاص تعرضه للإهانة من قبل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة صان الحجر بالشرقية.
كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن زعم أحد الأشخاص تعرضه للإهانة من قبل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة صان الحجر بالشرقية.
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، حضر للمركز الشخص المذكور وبرفقته "نجل عمه"، لزيارة (أحد المحتجزين على ذمة إحدى القضايا) في غير أوقات الزيارة، وتقابلا مع أحد رجال الشرطة، وطلبا منه السماح بالزيارة وإدخال الأطعمة، فرفض لتأخر وقت الزيارة وفقًا للقواعد.
وفي وقت لاحق، تم السماح لهما بإجراء الزيارة، فقام ببث مقطع الفيديو المشار إليه، وادعى خلاله إهانته من رجل الشرطة على خلاف الحقيقة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

حوادث الفجر أجهزة وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن الشرطة المحتجزين تداول مقطع فيديو
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف صخرة الدفاع

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

شاهد بالبث المباشر منتخب العراق اليوم.. مشاهدة العراق × عمان بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك اليابان للتعاون الدولى يبحثان آليات تمويل الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

النقد أسقطهم بقبضة الأمن.. ملابسات واقعة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالقاهرة