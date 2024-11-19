مكتبة الإسكندرية تحتفل بإطلاق كتاب "قاضٍ في صعيد مصر" للمستشار محمد النجار

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بوابة الفجر

نظمت مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفل إطلاق ومناقشة كتاب "قاضٍ في صعيد مصر" للمستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بمقر بيت السناري الأثري في السيدة زينب، القاهرة.

افتتح اللقاء  الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، وعدد من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب عدد من القضاة والسفراء وأساتذة الجامعات، وشهد الحفل مشاركة مميزة من شخصيات عربية بارزة وأفراد أسرة المؤلف.

وتحدث المؤلف عن دوافع تأليفه للكتاب، مستعرضًا تجربته كقاضٍ في مدينة سوهاج لأكثر من عشرين عامًا، حيث قدم لمحة عن تحديات وآمال العمل القضائي في صعيد مصر.

وشهدت الفعالية نقاشًا ثريًا حول محتوى الكتاب بمشاركة الروائية الكبيرة سلوى بكر، والدكتور جلال أبو زيد، واللواء الشاعر يوسف جلال، بالإضافة إلى كلمة من المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا،كما قدمت زوجة المؤلف ونجلته جوانب إنسانية من حياته الشخصية، مما أضفى طابعًا خاصًا على المناسبة.

ويذكر أن الكتاب صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، يتضمن مقدمة قيمة كتبها المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، ويعد إضافة هامة للمكتبة القانونية المصرية.

 

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