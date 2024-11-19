محافظ الأقصر يعلن استعداد المحافظة لإنشاء سوق الحبيل الجديد بالبياضية

اعلن المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، استعداد المحافظة لإنشاء سوق الخضار والفاكهة الحضاري الجديد بقرية الحبيل بمركز البياضية والذي يهدف إلى تنشيط الحركة التجارية واستيعاب أكبر عدد من التجار والبائعين، وتوفير المزيد من فرص العمل والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمحافظة.



وبحث المحافظ خلال اجتماع عقده بديوان عام محافظة الأقصر خطة انشاء السوق الذي سوف يتم اقامته علي مساحة 5 افدنة بعد ان تم تخصيص موقع جديد للسوق طبقا لقرار رئيس الجمهورية، الذي يحمل رقم 9 لسنة 2018، بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الأقصر – لصالح محافظة الأقصر، لاستخدامها فى إقامة سوق للخضار والفاكهة وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، حيث من المقرر أن يقوم وفد وزارة التنمية المحلية بزيارة الموقع تمهيدا للبدء في الأعمال الإنشائية.



شهد الإجتماع الدكتور هشام ابو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، ورئيس مدينة البياضية ومسئولي الأملاك والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي والكهرباء والإتصالات والبيئة والشئون القانونية وكافة الجهات المعنية.

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