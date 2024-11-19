وكيل التعليم بالدقهلية يشهد ورشة عمل 100 جملة إشاريّة للتعامل مع ذوي الهمم

شهد الدكتور أشرف العربي، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم ورشة عمل لتدريب العاملين بالإدارات الخدمية بديوان المديرية، علي 100 جملة إشاريّة أساسية، لتيسير التعامل مع ذوي الهمم من طالبي الخدمة.

و أكد “العربي” علي ضرورة الاهتمام بهذه الفئة، موضحًا ما لديهم من طاقات كامنة تنتظر من يفتح لها الطريق، لتساهم في نهضة الوطن، وأن من أولي وأهم الخطوات التي يجب إتخاذها كسر حاجز الانعزال لديهم، ومد جسور التواصل والتفاهم معهم عن طريق دراسة أساسيات لغة الإشارة لتسهيل تقديم الخدمة لهم

قام بفعاليات ورشة العمل الدكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية وداليا غانم معلم خبير بمدرسة الصم وضعاف السمع وخبير لغة الإشارة ونهي فتحي موجه الإعاقة السمعية بالمديرية وخبير لغة الإشارة

تأتي ورشة العمل تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم بكافة فئاتهم والتزاما بتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.