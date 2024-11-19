إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين تروسيكل وعربة كاروا بالمنيا

أصيب 4 أشخاص إثر تصادم تروسيكل بعربة كاروا على كوبري النيل بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن تصادم بتروسيكل بعربه كاروا اعلي كوبري النيل بمدينة ملوي جنزب محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 اشخاص وهم عمر خلف محمد، 33 سنة، محمد بكر عبدالله، 30 سنة، احمد ابراهيم لطفي، 24 سنة، محمد فتحي عبدالحليم، 23 سنة، مقيمين جميعا بقرية المعصرة التابعة إداريا لمركز ملوي.



تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.