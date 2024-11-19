دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في أوسيم

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة  الجيزة، التحقيق في نشوب حريق داخل شقة في منطقة  أوسيم دون إصابات

ماس كهربائي

وكشفت التحقيقات الأولية، أن السبب هو ماس كهربائي بداخل المنزل

دون إصابات

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل شقة نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

حريق في منزل 

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق شقة  دون إصابات في أوسيم، وتم علي الفور الدفع بقوات الحماية المدنية التي أخمدت الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.




 

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