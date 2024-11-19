إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

محافظات
بوابة الفجر

أصيب 7 أشخاص إثر  انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.


تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص رقم 1532 ن ب د، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، وتحديدا امام مركز سمالوط، بسبب السرعة الزائدة.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم بالجسم ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.


تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث المنيا أخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا وشركة القناة للسكر لتطوير ميدان الأورام

محافظ المنيا: يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي ويوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء لخدمة المواطنين

محافظ المنيا: توفير طبق بيض المائدة بسعر 150 جنيهافى الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين

محافظ المنيا في زيارة مفاجئة لتفقد مستشفى ديرمواس المركزي

إقبال غير مسبوق على زيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمنيا

محافظ المنيا يتفقد مدرسة المنيا الرسمية للغات ويشاهد عروضًا فنية ضمن برنامج "مصر جميلة"

إزالة 147 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

محافظ المنيا يطمئن الأهالي: توفير 3 مستشفيات لتقديم الخدمات الصحية بدلا عن المستشفى العام لحين الانتهاء من تطويره

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت قطر LIVE.. مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف صخرة الدفاع

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

النقد أسقطهم بقبضة الأمن.. ملابسات واقعة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالقاهرة