نائب محافظ الأقصر يشهد افتتاح مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته التاسعة

محافظات
جانب من الأمسية
جانب من الأمسية

شهد الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، افتتاح فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته التاسعة، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات الدولية، حيث يحتفي بيت الشعر بمسيرته للعام التاسع على التوالي ليستمر في تقديم النماذج الشعرية والأدبية من الشعراء والنقاد للساحة الثقافية المصرية والعربية، وذلك بحضور الوفد الثقافي من دولة الامارات الشقيقة بقيادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة والاعلام بإمارة الشارقة، ومحمد القصير مدير ادارة الشئون الثقافية بإمارة الشارقة.
كما حضر وفد وزارة الثقافة المصرية وعلى رأسهم الدكتور أسامة طلعت الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور محمد عبد الحافظ ناصف، ود.حمدي سطوحي رئيس الادارة المركزية لصندوق التنمية الثقافية؛ والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، و50 شاعرا من عشرين محافظة مصرية و50 فنانا تشكيليا ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وقيادات مجتمعية وشخصيات عامة وحزبية وممثلي المجتمع المدني. 
بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاه السلام الوطني لدولة الامارات الشقيقة، ثم كلمة الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، والذي تحدث عن مسيرة بيت الشعر خلال 9 سنوات وما قدمه للشعراء بصفة عامة ولشعراء الشباب بصفة خاصة وعن رؤية بيت الشعر بالأقصر للفترة القادمة.
ثم كلمة عبدالله العويس نائبا عن الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة وتحدث خلالها عن مدى التعاون الثقافي بين الدولتين والرعاية التي يوليها حاكم الشارقة لشعراء مصر ومثقفيها.
ثم كلمة الدكتور محمد ناصف نائبا عن وزير الثقافة الذي رحب بضيوف المهرجان وأكد على دعم وتشجيع الشعراء والادباء وحرص وزارة الثقافة على دعم كل المواهب الشابة 
ثم كلمة الدكتور هشام احمد أبو زيد نائبا عن محافظ الاقصر، والتي أشار خلالها إلى دعم المحافظة للعمل الأدبي والثقافي وأكد على حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لكل ما ينهض بالمواطن الاقصري ولا سيما في الجانب الثقافي والابداعي.  ثم تغنى ثلاثة شعراء بقصائدهم خلال الأمسية الشعرية والتي كانت الفقرة الرئيسية لحفل الافتتاح ونالت استحسان الجمهور. 
واختتم الحفل بفقرة التكريم والتي قام بيت الشعر خلالها بتقديم درع بيت الشعر للدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وعدد من قيادات وزارة الثقافة المصرية ورؤساء الجامعات وعميد كلية الفنون الجميلة وقومسيير معرض الفن التشكيلي الذي يقام بكلية الفنون الجميلة على هامش المهرجان.
كما قام بيت الشعر بالأقصر بتكريم الدكتور محمد حساني علي مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر واختياره شخصية العام الثقافية نظرا لما احدثه من حراك ثقافي ملموس في الشارع الأقصري.
جدير بالذكر أن مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته التاسعة يقام لمدة اربعة ايام متتالية بدءا من يوم 18 حتى 21 نوفمبر الجاري، ويذخر بالعديد من الفاعليات الثقافية والندوات النقدية والأمسيات الشعرية وتتنوع اماكن اقامة الفاعليات داخل وخارج بيت الشعر بالأقصر.

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