الفجر ينشر أسماء 7 مصابين بحادث انقلاب ميكروباص في المنيا

حصلت " الفجر " على أسماء مصابي حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد المار على نطاق محافظة المنيا، والذي أسفر عن 7 مصابين.

وضمت قائمة المصابين كل من: محمد حسن جلال، 55 سنة، إسلام محمد حسن، 21 سنة، سميحة عبدالحميد، 51 سنة، اسحاق إبراهيم زرعي، 26 سنة، يوساب يوسف فوزي، 17 سنة، عبدالمسيح حسام نصحي، 24 سنة، اسرائيل سعد عبدالملاك، 21 سنة، مقيمين جميعا بمركز أبوقرقاص.



وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص رقم 1532 ن ب د، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، وتحديدا امام مركز سمالوط، بسبب السرعة الزائدة.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم بالجسم ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.



تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.