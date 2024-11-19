"مجانية Globe Soccer" القنوات المفتوحة الناقلة لحفل جوائز جلوب سوكر 2024 وطريقة التصويت OnLiNe.. يعد القنوات المفتوحة الناقلة لحفل جوائز جلوب سوكر 2024 من اكثر الأمور بحثا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والجدير بالذكر ان هذه الاحتفالية تعد الأشهر علي الاطلاق، حيث يتم من خلالها توزيع جوائز علي صاحب اكثر صوت من المشجعين، ويكون من ضمن أسماء المرشحين الفرعون المصري محمد صلاح، ورونالدو وميسي وغيرهم، لذلك يتتبع الكثير معرفة ابرز الاحداث التي تتم وما هي القنوات التي تقوم بإذاعتها مباشرتا بشكل مجاني ودون دفع أي رسوم، وهذا ما نتعرف عليه السطور القادمة.

القنوات المفتوحة الناقلة لحفل جوائز جلوب سوكر 2024

ومن المقرر إقامة حفل جوائز جلوب سوكر 2024 يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، بمؤتمر دبي الرياضي، وسوف يتم حضور الكثير من النجوم الكبار، وتعتبر قناة SSC Sports لها الحق الكامل في إذاعة المباراة كاملة بأفضل جودة مستخدمة لتحسين الصورة والصوت، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف معا عن التردد الخاص بها.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لحفل جوائز جلوب سوكر 2024

تردد قناة SSC Sports نايل سات

القمر الصناعي التابع للقناة يكون: نايل سات.

التردد التابع للقناة يكون: 11523.

معدل الترميز التابع للقناة يكون: 27500.

معامل الاستقطاب التابع للقناة يكون: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة يكون: 4/3.

الجودة المستخدمة تكون: HD.

تردد قناة SSC Sports عرب سات

القمر الصناعي التابع للقناة يكون: عرب سات.

التردد التابع للقناة يكون: 12380.

معدل الترميز التابع للقناة يكون:27500.

معامل الاستقطاب التابع للقناة يكون: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة يكون: 6/5.

الجودة المستخدمة تكون: HD.

ويهتم العديد من الأفراد إلى معرفة القنوات الناقلة لحفل جوائز جلوب سوكر 2024، وسوف تقوم قناة SSC Sports ببثها، وهي من اهم القنوات الفضائية التي تقوم بعرض العديد من المباريات والاخبار الرياضية الهامة.

طريقة التصويت في حفل جلوب سوكر 2024/2025

ولكي تتمكن في التصويت لناديك المفضل يجب عليك اتباع بعض الخطوات وهي كالاتي: