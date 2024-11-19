الأوقاف تعقد ٣٠٠٦ ندوات علمية دعوية على مستوى الجمهورية

أخبار مصر
وزارة الأوقاف المصرية
وزارة الأوقاف المصرية

تعقد وزارة الأوقاف، ٣٠٠٦ ندوات علمية دعوية على مستوى الجمهورية، بعنوان: «النظام منهج إسلامي وضرورة حضارية»، يوم الخميس المقبل بعد صلاة العشاء، ضمن برنامج «مجالس العلم والذكر».

تأتي هذه الندوات في إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية، التي تهدف إلى نشر الروح العلمية والمعرفية، وللتعريف بالحضارة الإسلامية العريقة، فالعيش مع الناس ضرورة لتحقيق المنافع ودفع المضار، فالإنسان يتكامل مع غيره من أصحاب المهن والحرف والصناعات.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إنه إذا كان الاجتماع مع الناس ضروريًّا؛ فإنه من الضروري -أيضًا- أن يكون هناك نظام يضبط قواعد التعامل بينهم ويحكم هذا المجتمع، ويتضمن الحقوق والواجبات والحدود التي يجب أن يقف عندها كل فرد من أفراد هذا المجتمع، ويلتزم بها في سلوكه تجاه الآخرين، وهذه الأحكام والقواعد والضوابط هي التي تسمى بالنظام.


وأكدت الأوقاف، أن احترام النظام بهذا المعنى واجب شرعي ووطني، فبه تُحفظ الحقوق وتُصان الحرمات، ويتمثل النظام في مراعاة قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقوانين الدولة التي تضبط مسار الحياة في تفاصيلها المختلفة.

برنامج مجالس العلم والذكر تعقد وزارة الأوقاف ٣٠٠٦ ندوات علمية دعوية على مستوى الجمهورية بعنوان النظام منهج إسلامي وضرورة حضارية يوم الخميس المقبل بعد صلاة العشاء ضمن برنامج مجالس العلم والذكر

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت قطر LIVE.. مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب قطر × الإمارات Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

شاهد بالبث المباشر قطر اليوم.. مشاهدة قطر × الإمارات بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف صخرة الدفاع