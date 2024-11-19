بداية".. جامعة سوهاج تطلق قافلتها الطبية بمركز جهينة وتعالج 1205 مواطين بالمجان

محافظات
جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة

أعلنت جامعة سوهاج تنفيذ قوافلها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للمواطنين بقري ومراكز المحافظة الاولي بالرعاية، حيث إنطلقت القافلة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن لفحص وعلاج 1205 مواطن بقرية نجع الضبع بمركز جهينة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن تلك القافلة تأتي ضمن الأنشطة الصحية والمجتمعية لجامعة سوهاج في إطار  تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تسهدف بناء الإنسان المصرى والنهوض بمختلف المجالات الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والمساهمة فى تحسين جودة الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان تلك القوافل الطبية يتم تنظيمها بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، حيث شارك بها نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتحويل ٦٧ من الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفي الجامعي.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان القافلة شملت عدد ١٥ تخصص (باطنة، أطفال، جراحة، نساء وتوليد، مسالك، عظام، رمد، عصبية ونفسية، صدرية، جلديه وتناسليه، عيون، جهاز هضمي وكبد، أنف واذن وحنجرة، صحة عامة، طب الأسرة)

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب البشري لشئون البيئة وخدمة المجتمع إنه تم علي هامش القافلة عقد ندوتين للتوعية الصحية والمجتمعية حاضر بها الطبيبه آيه مجدي القاضي والطبيبة شذا محمد ضياء عن الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية للثدي وعن التغذية السليمة للأم والطفل.

جامعة سوهاج سوهاج الدكتور حسان النعمانى جهينة قافلة طبية

مواد متعلقة

بتكلفة 30 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني

اليوم..فحص801 طلبات الطعون بجامعة سوهاج بإنتخابات الاتحادات الطلابية

بسبب الأطفال.. مشاجرة بين أبناء العمومة بمركز جهينة بسوهاج

مصرع سبعينى أثناء عبور الشارع بمركز المراغة بسوهاج

محافظ سوهاج يطلق رؤية "سوهاج على الخريطة السياحية المصرية "

محافظ سوهاج يستجيب لأحد المواطنين لتحسين مستوى النظافة بحي شرق

محافظ سوهاج يتابع سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بحي شرق

محافظ سوهاج يوجه بتطوير ورفع كفاءة قرية النسيج وتحويلها إلى مزار سياحي

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت قطر LIVE.. مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف صخرة الدفاع

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

النقد أسقطهم بقبضة الأمن.. ملابسات واقعة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالقاهرة