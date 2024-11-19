بداية".. جامعة سوهاج تطلق قافلتها الطبية بمركز جهينة وتعالج 1205 مواطين بالمجان

أعلنت جامعة سوهاج تنفيذ قوافلها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للمواطنين بقري ومراكز المحافظة الاولي بالرعاية، حيث إنطلقت القافلة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن لفحص وعلاج 1205 مواطن بقرية نجع الضبع بمركز جهينة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن تلك القافلة تأتي ضمن الأنشطة الصحية والمجتمعية لجامعة سوهاج في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تسهدف بناء الإنسان المصرى والنهوض بمختلف المجالات الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والمساهمة فى تحسين جودة الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان تلك القوافل الطبية يتم تنظيمها بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، حيث شارك بها نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتحويل ٦٧ من الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفي الجامعي.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان القافلة شملت عدد ١٥ تخصص (باطنة، أطفال، جراحة، نساء وتوليد، مسالك، عظام، رمد، عصبية ونفسية، صدرية، جلديه وتناسليه، عيون، جهاز هضمي وكبد، أنف واذن وحنجرة، صحة عامة، طب الأسرة)

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب البشري لشئون البيئة وخدمة المجتمع إنه تم علي هامش القافلة عقد ندوتين للتوعية الصحية والمجتمعية حاضر بها الطبيبه آيه مجدي القاضي والطبيبة شذا محمد ضياء عن الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية للثدي وعن التغذية السليمة للأم والطفل.