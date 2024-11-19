مياه أسيوط تنفذ حملة تفتيش للكشف الوصلات المخالفة للمياه

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الثلاثاء بحملة على وصلات المياه المخالفة وتحصيل المتأخرات بحي غرب مدينة أسيوط في إطار توجيهات الشركة القابضة للمياه لمتابعة ضوابط ترشيد استخدام المياه، وتوجهات الدولة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمياه



وأكدت اللجنة على أنها ستواصل ضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع السلطة التنفيذية بالمحافظة بالمرور على كافة الأحياء، تلك الخطوة تأتي بهدف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لكافة حالات التعدي على شبكات مياه الشرب، ولا تهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين الذين قاموا بتوصيل وصلات خلسة فقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد من وصلات المياه الخلسة، وتم قطع الوصلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تحرير محاضر للمخالفين بهذا الشأن، والتشديد على منع سرقة المياه حفاظًا على كل قطرة مياه وعدم التعرض للمساءلة القانونية



وتناشد الشركة المواطنين المخالفين بتقنين أوضاعهم القانونين لان الشركة ستتخذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين سواء كانت بإزالة الوصلة المخالفة أم بتحرير محاضر للمخالفين أم بدفع غرامات مالية تطبيقا لللوائح القانونية



وتنوه اللجنة أنها تقوم بمهام تفتيشية دورية للكشف التوصيلات غير الشرعية للمياه، والتي قد تؤثر على كفاءة شبكة المياه وتسبب إهدارا الموارد العامة، وتشدد أنه لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان الحفاظ على مصلحة المواطنين