مياه أسيوط تنفذ حملة تفتيش للكشف الوصلات المخالفة للمياه

محافظات
جانب من الحملة
جانب من الحملة

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الثلاثاء  بحملة على وصلات المياه المخالفة وتحصيل المتأخرات بحي غرب مدينة أسيوط في إطار توجيهات الشركة القابضة للمياه لمتابعة ضوابط ترشيد استخدام المياه، وتوجهات الدولة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمياه 

 


وأكدت اللجنة على أنها ستواصل ضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع السلطة التنفيذية بالمحافظة  بالمرور على كافة الأحياء، تلك الخطوة تأتي بهدف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لكافة حالات التعدي على شبكات مياه الشرب، ولا تهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين الذين قاموا بتوصيل وصلات خلسة فقد أسفرت  الحملة عن إزالة عدد من وصلات المياه الخلسة، وتم قطع الوصلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تحرير محاضر للمخالفين بهذا الشأن، والتشديد على منع سرقة المياه حفاظًا على كل قطرة مياه وعدم التعرض للمساءلة القانونية


وتناشد الشركة المواطنين المخالفين بتقنين أوضاعهم القانونين لان الشركة ستتخذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين سواء كانت بإزالة الوصلة المخالفة أم بتحرير محاضر للمخالفين أم بدفع غرامات مالية تطبيقا لللوائح القانونية 


وتنوه اللجنة أنها تقوم بمهام تفتيشية دورية للكشف التوصيلات غير الشرعية للمياه، والتي قد تؤثر على كفاءة شبكة المياه وتسبب إهدارا الموارد العامة، وتشدد أنه لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان الحفاظ على مصلحة المواطنين

 

اسيوط استخدام المياه اسيو أسيوط والوادي الجديد أصل اطار افة أزمة استهلاك الاجر استخدام استفادة إجراء إجراءات الات الإجراءات إحياء اخر ألا الإجراءات القانونية الإجراءات اللازمة اثا الاستهلاك اتخاذ الإجراءات القانونية الاحياء تناشد توجيه

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة القوافل الطبية بالمراكز

محافظ أسيوط: تحرير 343 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مفاجئة بالمراكز

محافظ أسيوط: إزالة 32 حالة تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي القوصية وساحل سليم

جامعة أسيوط تعلن عن كشوف إنتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجديد

أبوالنصر يفاجئ العاملين بهندستي ري مركز وشرق أسيوط

محافظ أسيوط يناقش معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمراكز والقرى

محافظ أسيوط يلتقي بالمواطنين ويتفقد المركز التكنولوجي بمنفلوط

محافظ أسيوط يشهد تشغيل شبكات المياة المعالجة لري 255 فدانا بمزرعة الوادي الأسيوطي

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت قطر LIVE.. مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف صخرة الدفاع

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

النقد أسقطهم بقبضة الأمن.. ملابسات واقعة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالقاهرة