محافظ الدقهلية في المجلس التنفيذي: نعزي أسر ضحايا حادث المطرية وندعو بالشفاء العاجل للمصابين

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جانب من المجلس التنفيذي
جانب من المجلس التنفيذي للدقهلية

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة،وقال بالإنابة عن الجهاز التنفيذي أوجه رسالة عزاء لأسر ضحايا حادث المطرية وخالص الدعوات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح "مرزوق " أن المحافظة حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملفات التصالح على مخالفات البناء باجمالي 64 ألف و495 ملف انتهى العمل فيها.

وأشاد محافظ الدقهلية بجهود السكرتير العام للمحافظة ومدير المكتب الفني والجهاز التنفيذي في انجاز ملفات التصالح وتحقيق المركز الأول بين مختلف المحافظات مشددا على الاستمرار في هذا الإنجاز.

وشدد "مرزوق "على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة والحفاظ عليها وتحصيل المستحقات أولا بأول،وأكد أنه لن يقبل التقاعس أو التقصير في تحصيل موارد الدولة من تقنين الأوضاع.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية سرعة الرد على المتغيرات المكانية، وأن أي تأخير في الرد يمثل علامات استفهام على المتأخرين،مشددا أنه لن يقبل التأخير في ملف المتغيرات تحت أي مبرر.

وأشار محافظ الدقهلية أنه مثلما نشيد ونكافئ المجتهدين والمتميزين،ندين ونعاقب المقصرين والمتقاعسين والمتواطئين وفقا للقانون.

كما شدد محافظ الدقهلية على المتابعة والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات على الأرض الزراعية والبناء المخالف وسرعة اتخاذ الإجراءات تجاه أي مخالفة.

حضر اجتماع المجلس التنفيذي رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة ومديري مديريات الخدمات والقيادات الأمنية والأزهر والأوقاف.

محافظ الدقهلية في المجلس التنفيذي: - نعزي أسر ضحايا حادث المطرية وندعو بالشفاء

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