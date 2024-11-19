قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء الجمعة القادمة

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء الجمعة القادمة الموافق ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م، الموافق ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٤٦ هجرية، ليتحدث الجميع بصوت واحد مبينين احترام قدسية الإنسان بنيان الله وصنعته، والتحذير من الانتقاص منه بأي لفظ أو إشارة، وذلك تحت عنوان: "أنت عند الله غال"، وذلك تحقيقا للمحورين الأول والثالث من محاور وزارة الأوقاف وهما مواجهة التطرف الديني وبناء الإنسان

تأتي هذه القافلة في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، وتضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك على النحو التالي:

أولا: الأوقاف

١ـ الشيخ أحمد عبد الهادي علي حسن، مدير إدارة المراكز الثقافية الإسلامية، مسجد الرحمن – البرث - رفح ٢

٢ـ الشيخ أحمد فوزي محمد الشاعر، عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، مسجد فاطمة الزهراء– الجورة - الشيخ زويد ٢

٣ـ الشيخ أحمد فهمي محمد حسن، عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، مسجد النور – شبانة - رفح 2

٤ـ الشيخ عبد الخالق بهجت عبد الله، عضو الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، مسجد السطاحي - أبو العراج - الشيخ زويد الجورة ٢

٥ـ الشيخ علي عماد الدين علي مصطفى، عضو الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، مسجد أولاد سليمان – الظهير - الشيخ زويد الجورة ٢

٦ـ الشيخ جمال محمد شعيب عبد العال، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية، مسجد الخير – شبانة - رفح ٢

٧ـ الشيخ رفاعي عبد الموجود عبد الحليم الأخضر، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية، مسجد الرطيل– الجورة - الشيخ زويد- الجورة ٢

٨ـ الشيخ محمد أبو النجا محمد غلاب، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، مسجد عمر بن الخطاب– البرث – رفح ٢

٩ـ الشيخ ربيع عيد محمد محمد بدوي، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة، مسجد الحمايدة – المدينة - الشيخ زويد

١٠ـ الشيخ عبد السميع محمد أمين أحمد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة، مسجد آل عزايم – الكوثر - الشيخ زويد

ثانيا: وعاظ الأزهر الشريف

١ـ الشيخ تامر أبو العنين السيد الدقراواي، مسجد أبو سمور – الكراشين - الشيخ زويد

٢ـ الشيخ السيد إبراهيم السيد مرعي، مسجد النصايرة– حي النصايرة - الشيخ زويد

٣ـ الشيخ محمد أحمد حسن خفاجي، مسجد الرفاعي– حي أبو رفاعي - الشيخ زويد

٤ـ الشيخ محمد السيد إسماعيل عبد الفتاح القزاز، مسجد بلال بن رباح – حي النصايرة - الشيخ زويد

٥ـ الشيخ محمود حمدي أحمد عبد الخالق، مسجد آل جرير – الكوثر - الشيخ زويد

٦ـ الشيخ محمد بركات مختار أبو غازي، مسجد الرحمن– السوق - الشيخ زويد

٧ـ الشيخ أبو زيد السيد عبد القادر، مسجد مصعب بن عمير – المدينة - الشيخ زويد

ثالثًا: دار الإفتاء

١ـ الشيخ إبراهيم عبد السلام محمد خليل، باحث شرعي بدار الإفتاء، مسجد عمرو بن العاص – وادي العمر – القسيمة

٢ـ الشيخ عمر محمد كمال حسان، باحث شرعي بدار الإفتاء، مسجد المؤمنين عليه– الجهامات – القسيمة

٣ـ الشيخ البدري كمال أحمد محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مسجد الرحمن – وادي العمر – القسيمة