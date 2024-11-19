محافظ بني سويف يتفقد منتفذ بيع اللحوم والدواجن والبيض بأسعار مخفضة

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محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد منتفذ اللحوم والدواجن والبيض

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، منفذ بيع اللحوم والدواجن وبيض المائدة بأسعار مخفضة، الذي أقامته مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع المحافظة، وذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

 

رافق المحافظ خلال الجولة كل من بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر، معاون المحافظ ومنسق عام مبادرة "حياة كريمة" ببني سويف، وعلي يوسف، رئيس المدينة، والدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية، والمهندس جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين.

 

أقيم المنفذ خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف بهدف توفير اللحوم البلدية بسعر 265 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى كرتونة البيض (الأبيض والأحمر) بسعر 150 جنيهًا. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة لدعم استقرار أسعار السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

 

وأعرب المواطنون عن شكرهم للدولة ولمؤسسة "حياة كريمة" على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

 

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين المحافظة ومؤسسة "حياة كريمة"، مؤكدًا أن المحافظة وفرت المكان والبيض من مشروعاتها المركزية، بينما تولت المؤسسة توفير اللحوم وتجهيز المنفذ وتنظيم حركة البيع والشراء من خلال أعضائها ومتطوعيها. وأكد المحافظ أن هذا التعاون يعكس الشراكة الفعالة والناجحة في خدمة المواطنين ودعم الفئات البسيطة.

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