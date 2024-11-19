إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي ببني سويف

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حادث سير
حادث سير

أصيب 8 أشخاص بينهم في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي، نطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات الفيوم لتلقي العلاج اللازم.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة شرطة وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، نتج عنه إصابة 8 أشخاص، وتم توجيه الإسعاف للإنتقال إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

 

وعلى الفور أنتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 8 أشخاص هم: عنتر صلاح غازي، 45 عامًا، ومحمد صبري محمد، 22 عامًا، وعاطف أحمد فتحي ذكي، 49 عامًا، وفدائي محمود عبده محمد، 48 عامًا، وسيد خالد السيد سعيد، 25 عامًا، ومحمود عبد الناصر محمود، 21 عامًا، وشعبان السيد جاد مروان، 48 عامًا، وعمر عزت سعد صقر، 29 عامًا.

 

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفيات الفيوم لقربها من موقع الحادث، لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، ومعاينة موقع الحادث لتحديد أسبابه وملابساته.

 

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