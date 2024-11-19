ربة منزل تقتل شقيق زوجها أثناء دفاعه عن شقيقه بشبرا الخيمة

محافظات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقدمت ربة منزل في شبرا الخيمة على قتل شقيق زوجها بمساعدة أشقاءها، حيث قاموا بطعنه بالأسلحة البيضاء حتى لفظ أنفاسه عندما تدخل لفض مشاجرة بين المتهمين وشقيقه، إثر خلافات بينهم.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن في القليوبية بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود جثة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن مشاجرة نشبت بين زوج وزوجته فاستعانت الثانية بأشقاءها الذين حضروا إلى المنزل لأخذ شقيقتهم فقاموا بالتعدي على الزوج بالضرب وعندما حضر المجني عليه شقيق الزوج للدفاع عنه انهالوا عليه طعنا بالمطاوي والأسلحة البيضاء حتى سقط على الأرض غارقا في دماءه.

توصلت التحريات إلى أن شقيق المجني عليه بينه وبين زوجته خلافات مالية فقام بطردها من عش الزوجية إلى منزل أسرتها وبعد فترة حضرت ومعها أشقاءها للاستيلاء على محتويات الشقة فوجدت زوجها ونشبت بينهم مشاجرة وتصادف قدوم شقيق الزوج الذي تدخل لفض الشجار والدفاع عن الزوج فقاموا بطعنه عدة طعنات أدت إلى وفاته.

وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

شبرا الخيمة فض مشاجرة قسم ثان شبرا الخيمه مستشفى ناصر العام مشاجرة بين طرفين

مواد متعلقة

اليوم.. انقطاع المياه عن مدينة طوخ لمدة 4 ساعات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

مذكرة تعاون بين جامعة بنها الأهلية وجامعة نانجينج للطب الصيني

محافظ القليوبية يشهد إزالة 4 طوابق مخالفة في برج غير مرخص بطوخ

مصرع طفل وإصابة شقيقته صدمتهما سيارة بالقناطر الخيرية

العثور على جثة موظف في ظروف غامضة بكفر شكر

جهود لكشف لغز العثور على جثة سيدة بمياه النيل بكفر شكر

"الجيزاوي": إطلاق مبادرة سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت قطر LIVE.. مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب قطر × الإمارات Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

شاهد بالبث المباشر قطر اليوم.. مشاهدة قطر × الإمارات بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025