ربة منزل تقتل شقيق زوجها أثناء دفاعه عن شقيقه بشبرا الخيمة

أقدمت ربة منزل في شبرا الخيمة على قتل شقيق زوجها بمساعدة أشقاءها، حيث قاموا بطعنه بالأسلحة البيضاء حتى لفظ أنفاسه عندما تدخل لفض مشاجرة بين المتهمين وشقيقه، إثر خلافات بينهم.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن في القليوبية بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود جثة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن مشاجرة نشبت بين زوج وزوجته فاستعانت الثانية بأشقاءها الذين حضروا إلى المنزل لأخذ شقيقتهم فقاموا بالتعدي على الزوج بالضرب وعندما حضر المجني عليه شقيق الزوج للدفاع عنه انهالوا عليه طعنا بالمطاوي والأسلحة البيضاء حتى سقط على الأرض غارقا في دماءه.

توصلت التحريات إلى أن شقيق المجني عليه بينه وبين زوجته خلافات مالية فقام بطردها من عش الزوجية إلى منزل أسرتها وبعد فترة حضرت ومعها أشقاءها للاستيلاء على محتويات الشقة فوجدت زوجها ونشبت بينهم مشاجرة وتصادف قدوم شقيق الزوج الذي تدخل لفض الشجار والدفاع عن الزوج فقاموا بطعنه عدة طعنات أدت إلى وفاته.

وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.