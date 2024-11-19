عضو "تشريعية النواب" يطالب بسرعة إنهاء إجراءات بدء مشروع الصرف الصحي بمنهرو

طالب النائب الدكتور علي بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من الاتفاقيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية منهرو التابعة لمركز ناصر.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث آليات تسريع الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.

وأكد النائب علي بدر، على أهمية مشروع الصرف الصحي في تحسين الظروف المعيشية للسكان، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الهيئة القومية للصرف الصحي وجمعية نهضة بني سويف لضمان انطلاق المشروع في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن المشروع سيعزز البنية التحتية للقرية ويسهم في الحد من المشاكل البيئية والصحية التي يعاني منها الأهالي بسبب نقص الخدمات الأساسية.

من جانبه، أكد وزير الإسكان، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، وناقش الطرفان تفاصيل الاتفاقيات الجارية بين الهيئة القومية للصرف الصحي وجمعية نهضة بني سويف لضمان بدء المشروع في أسرع وقت.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود النائب علي بدر المستمرة لتحسين خدمات البنية التحتية في مركز إهناسيا ومحافظة بني سويف، بما يعود بالنفع على المواطنين.

النائب علي بدر يلتقي وزير الاسكان

النائب علي بدر يلتقي وزير الاسكان

النائب علي بدر يلتقي وزير الاسكان

النائب علي بدر يلتقي وزير الاسكان

النائب علي بدر يلتقي وزير الاسكان