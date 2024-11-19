لاعب مالاجا يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

بدأ صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل الحصول علي خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف مالاجا.

لاعب مالاجا يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تقريرًا أنه هناك صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على التعاقد مع اللاعبين الواعدين كما يحدث كل صيف، وبات أنطونيو كورديرو نجم مالاجا، سبب هذا الصراع.

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وكشفت الصحيفة أن برشلونة قدم لأنطونيو كورديرو عرضا في الصيف الماضي، بعد مشاركته خلال 22 مباراة مع الفريق الأول بالموسم الماضي، رغم صغر عمره.

وأفادت أن كورديرو صاحب ال18 عام كان أحد أبرز أسباب تأهل مالاجا إلى الدرجة الأعلى، بعد أن سجل هدفا حاسما ضد ناستيك في التصفيات النهائية.

وذكرت بأن ريال مدريد وضع اهتمام لصفقة كورديرو مؤخرا، خاصه أن عقد اللاعب ينتهي في الصيف المقبل، ولم تنجح حتى الآن مفاوضات التجديد مع مالاجا.

وأنهت الصحيفة التقرير أن سانتياجو سولاري، مدير كرة القدم في ريال مدريد، قد سافر شخصيًا للتعرف على وضع اللاعب عن قرب.
 

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