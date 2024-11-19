لنشر اللعبة بمصر.. وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للكوراش

التقي اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للكوراش وذلك لبحث نشر اللعبة داخل مصر وقارة إفريقيا.

ورحب وزير الرياضة برئيس الاتحاد الدولي للعبة الكوراش ومرافقيه وبتواجدهم بمصر.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أننا لدينا وندعم الكثير من الألعاب المستحدثة والجديدة القتالية وبصفة خاصة التي يكون حجم الإقبال وشعبيتها كبيرة بين الشباب مثل الجوتسو والمواي تاي والكيك بوكس.

مضيفًا " صبحي " نظمنا العديد من البطولات القارية والدولية والتي لاقت رواج كبير وانتشار بين الشباب المصري.

فيما توجه حيدر فرمان رئيس الاتحاد الدولي للكوراش بالشكر لوزير الرياضة علي استقبالهم اليوم وترحيبه بفكرة نشر اللعبة بمصر.

مشيرا رئيس الاتحاد الدولي للعبة ان اللعبة من الألعاب القتالية والتي تشبه ومزيج من السامبو ولعبة الجودو.

وتم الاتفاق خلال اللقاء علي دعم الاتحاد الدولي الكوراش للعبة في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال انتداب مدرب من أوزبكستان والتي أسست اللعبة عام 1998، لدعم والمساعدة في نشر للعبة بمصر علي ان يتحمل الاتحاد الدولي للعبة التكلفة كاملة للمدرب الاوزبكستاني.

حضر اللقاء منصور محمد امين عام الاتحاد الدولي للكوراش وهنري فرست، ومحمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

