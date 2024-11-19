لنشر اللعبة بمصر.. وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للكوراش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

التقي اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للكوراش وذلك لبحث نشر اللعبة داخل مصر وقارة إفريقيا.

ورحب وزير الرياضة برئيس الاتحاد الدولي  للعبة الكوراش  ومرافقيه وبتواجدهم بمصر.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أننا لدينا وندعم الكثير من الألعاب المستحدثة والجديدة القتالية وبصفة خاصة التي يكون حجم  الإقبال وشعبيتها  كبيرة بين الشباب مثل الجوتسو والمواي تاي  والكيك بوكس.

 

مضيفًا " صبحي " نظمنا  العديد من البطولات القارية والدولية والتي لاقت رواج كبير وانتشار بين الشباب المصري.

فيما توجه حيدر فرمان رئيس الاتحاد الدولي للكوراش  بالشكر لوزير الرياضة علي استقبالهم اليوم وترحيبه بفكرة نشر اللعبة بمصر.

مشيرا رئيس الاتحاد الدولي للعبة ان اللعبة من الألعاب القتالية والتي تشبه ومزيج من السامبو ولعبة الجودو.

وتم الاتفاق خلال اللقاء علي دعم الاتحاد الدولي الكوراش للعبة في مصر  خلال الفترة المقبلة من خلال انتداب مدرب  من أوزبكستان والتي أسست اللعبة عام 1998، لدعم والمساعدة في نشر للعبة بمصر علي ان يتحمل الاتحاد الدولي للعبة التكلفة كاملة للمدرب الاوزبكستاني.

حضر اللقاء منصور محمد امين عام الاتحاد الدولي للكوراش وهنري فرست، ومحمد صبيح رئيس  الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.
 

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت قطر LIVE.. مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب قطر × الإمارات Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

شاهد بالبث المباشر قطر اليوم.. مشاهدة قطر × الإمارات بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025