الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية يفتتح معرض نادي اللغة الإنجليزية بمعهد فتيات مطروح النموذجي

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الشيخ عطية سالم يفتتح
الشيخ عطية سالم يفتتح المعرض

 


أفتتح، فضيلة الشيخ عطيه سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية، بمنطقة مطروح الأزهرية، بتكليف من فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، معرض نادي اللغة الإنجليزية، بمعهد فتيات مطروح النموذجي، التابع لإدارة مطروح التعليمية، وذلك لتعزيز مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطالبات، واكتشاف المواهب الطلابية في كافة الأنشطة التعليمية.

وذلك بحضور الأستاذ السيد عثمان، مدير إدارة التعليم النموذجي، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن السايس، مدير إدارة مطروح التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد والطلاب المشاركين.

تضمن المعرض العديد من اللوحات ومجلات الحائط والقصص، والوسائل التعليمية والتثقيفية،  كما شمل المعرض  نموذج محاكاه لمعرض سياحي School  Bazaar،  يعبر عن البيئة المطروحية، وذلك بعرض بعض الماكيتات الأثرية والتراثية وبعض المشغولات التراثية، التي نفذها طالبات الصف الأول الإعدادي، بهدف تعزيز مهارة التحدث والتواصل باللغة الإنجليزية، كما شارك في المعرض بعض الطالبات المتميزات في مجال التمثيل وقمنا بتمثيل عرض مسرحي بعنوان« King Lear »، حيث أثبتن الطالبات مهارتهن في التعبير باللغة الإنجليزية بطلاقة فنيه متميزة.

وفي نهاية المعرض اثني فضيلة الشيخ عطية سالم، على المعرض، وما وصل إليه الطالبات لهذا التميز في الآداء، موجهًا الشكر والتقدير للاستاذة نبيلة السيد عطية، معلمة اللغة الإنجليزية، وإدارة المعهد بقيادة الأستاذة حنان عزت، عميدة المعهد، على مجهوداتهن المتميزة والبناءة مع الطالبات، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد، مطالبًا الحفاظ على ما تم إنجازة ومواصلة الجد والاجتهاد.

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