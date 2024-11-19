استمرار حبس 3 سودانيين لاتهامهم بقتل صديقهم في بولاق الدكرور

حوادث
ارشفية
ارشفية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس3 أشخاص يحملون الجنسية  السودانية، متهمين بقتل صديقهم ضربا بالعصا، وإلقاء جثته في الشارع ببولاق الدكرور.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع  3 أشخاص يحملون الجنسية  السودانية، متهمين بقتل صديقهم ضربا بالعصا، وإلقاء جثته في الشارع ببولاق الدكرور.

خلافات سابقة

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اعتدوا على الضحية بالضرب بالعصا،،بسبب  خلافات سابقة بينهم.

مقتل سوداني على يد أصدقائه

تلقى  قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة أحد الأشخاص ملقى بشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ

وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان به آثار تعذيب، وبعمل التحريات وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهمين وتبين انهم 3 عاطلين يحملون نفس جنسية المجني عليه، 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان القسم.

التقنيات الحديثة الأجهزة الأمنية جثة احد الاشخاص تباشر النيابة العامة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة

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