لتعزيز الهوية التراثية.. ورش عمل فنية ومشغولات يدوية لطلاب معهد سيوة ببيت الثقافة

نظم معهد سيوة الابتدائي، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لبيت ثقافة سيوة، لتعزيز الهوية التراثية، واكتشاف المواهب الطلابية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «مشروعي من موهبتي»، التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة الأزهرية، ضمن فعاليات مبادرة بداية الرئاسية.

و أوضح الأستاذ أنور مادي، الأخصائي الاجتماعي بالمعهد، أن الزيارة تضمنت تنفيذ لقاء تثقيفي مع الطلاب حول التراث السيوي، والآثار السيوية، قام به مدير بيت الثقافة، وتم توضيح مفهوم التراث وأهميته في الحفاظ على الهوية العربية والوطنية.

كما تضمنت الزيارة تنفيذ ورشة عمل لتعلم بعض الصناعات الحرف اليدوية التراثية، مثل صناعة بعض المشغولات اليدوية والأقمشة المطرزة وبعض المعروضات المصنعة من جريد النخيل، والملح، وطرق تنفيذ بعض المشروعات الصغيرة وتسويقها سواء داخل مصر أو خارجها.