إيرادات الأفلام المصرية تتخطى 2.7 مليون جنيه.. تعرف على التفاصيل

شهدت دور العرض السينمائي إقبالًا جيدًا على الأفلام المصرية، حيث حققت مجتمعة إيرادات بلغت 2 مليون و782 ألف جنيه في آخر ليلة عرض، وتنوعت الإيرادات بين عدد من الأفلام التي نالت اهتمام الجمهور. وفيما يلي نظرة على إيرادات كل فيلم على حدة:

فيلم الهوى سلطان

واصل فيلم "الهوى سلطان"، بطولة النجمة منة شلبي، نجاحه الكبير في دور العرض السينمائي، محققًا إيرادات بلغت 2 مليون و595 ألف جنيه مساء الاثنين الماضي، ليصل إجمالي إيراداته إلى 28 مليونًا و236 ألف جنيه داخل مصر. هذا الإنجاز يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على الفيلم، الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا الاجتماعية.

قصة تحمل طابعًا رومانسيًا كوميديًا



تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، يتناول العلاقات بين الأصدقاء وقصص الحب بأسلوب كوميدي مميز.

استطاع الفيلم أن يجذب الجمهور من خلال معالجته الممتعة والإنسانية لمواضيع قريبة من الواقع. وقد شهد العمل تغييرات في عنوانه عدة مرات، حيث بدأ بـ "قاعة الأوركيد"، ثم "سارة وعلى"، قبل أن يُستقر على الاسم النهائي "الهوى سلطان".

فريق عمل مميز وإخراج واعد



الفيلم من بطولة نخبة من النجوم، تتقدمهم منة شلبي، إلى جانب أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي، وسوسن بدر، وخالد كمال، ونورين أبو سعدة، وعماد رشاد، وفدوى عابد وأخرجت الفيلم المخرجة هبة يسري، التي قدمت رؤية إخراجية متجددة أضافت للعمل طابعًا بصريًا جاذبًا وتفاعلًا متناغمًا بين الشخصيات.

إقبال جماهيري ومكانة مميزة في السينما



يعكس نجاح "الهوى سلطان" شغف الجمهور بالأعمال التي تجمع بين الحب والضحك، ويُظهر أن منة شلبي تواصل إثبات مكانتها كواحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، مع تقديمها لأعمال مميزة تلقى صدى واسعًا بين المشاهدين.

الفيلم لا يزال يعرض بدور السينما، وسط توقعات بمزيد من الإقبال والإيرادات في الأيام القادمة.

فيلم عاشق

حقق فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، 4،941 جنيها.

فيلم "آل شنب"

فيلم "آل شنب" يحقق 45،576 جنيها، والعمل من بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

فيلم المخفي

فيلم المخفى بطولة أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن وتأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله، وطرحت الشركة المنتجة البوستر والبرومو الرسمي للفيلم خلال الأيام الماضية وذلك بعد تحديد موعد العرض في قاعات السينما.

إكس مراتي

حقق فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون إيرادات آخر ليلة عرض بلغت 18،567 جنيها، إخراج معتز التونى.

ولاد رزق 3

حقق ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز آخر ليلة عرض 462 جنيها، والفيلم بطولة عمرو يوسف وعلى صبحى، وآسر ياسين وكريم قاسم وآخرين، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

اللعب مع العيال

سجل فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام إيرادات بلغت 19،018 جنيها، وشارك فى بطولة العمل باسم سمرة وويزو وآخرون، من إخراج شريف عرفة.

عصابة الماكس

سجل فيلم عصابة الماكس بطولة النجم أحمد فهمى إيرادات بلغت 7،644 جنيها، وشارك في بطولة العمل كل من روبى، لبلبة، أوس أوس، وآخرين، إخراج حازم سليمان.