محافظ الجيزة: تنفيذ مشروعات لمعالجة الصرف الصحى لخدمة 11 قرية محرومة بالصف

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من مشروعات البنية التحتية بمركز الصف لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والجدول الزمني لدخولهم الخدمة لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد اعمال تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعزبة ابو عريضة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الودى وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وأكد المحافظ على أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة تشهد متابعة دورية من أجهزة المحافظة لما تمثله هذه المشروعات فى توفير حياه إنسانية وكريمة للمواطنيين خاصة مشروعات البنية التحتية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لإيصالها للمناطق المحرومة.

وأشار المحافظ أن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بعزبة ابو عريضة يقام بنظام معالجه ثلاثية وبطاقة ٢٢الف م٣ وستقوم المحطة بخدمة قرى الاخصاص وكفر طرخان وغمازة الكبرى ومنطقة نجوع العرب.

وقد تفقد المحافظ مراحل تنفيذ الأعمال المدنية داخل محطة معالجة ابو عريضة والتى وصلت لنسبة تنفيذ ٩٧% موجهًا بسرعة البدء فى الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة مع الالتزام بجدول الأعمال والمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.

كما تفقد محافظ الجيزة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الودى والتى تقام بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة ١٥الف م٣ وتخدم قرى عرب العيايدة والجزيرة الشقراء والمنشئ واسكر والودى والديسمى.

وخلال تفقد المحافظ مراحل تنفيذ الأعمال المدنية داخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالوادى اطلع على رسم توضيحي لمراحل تنفيذ المشروع.

لافتا ان مشروعات معالجة الصرف الصحي بقرية الودي وعزبه ابو عريضة تساهم في إدخال خدمات الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية بعدد ١١ قرية محرومة.

كما اطلع المحافظ على النسب النهائية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى الصف وأطفيح بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والشباب والرياضة ومرفق الإسعاف لإزالة اي معوقات تواجه الأعمال بكافة المشروعات المتبقية.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة والعميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف ومسؤولي الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى وشركة مياه الشرب بالجيزة.

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