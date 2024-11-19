معهد اللغات للقوات المسلحة يوقع عقد اتفاق مع محافظة الدقهلية

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقع اللواء محمـد البابلي مدير معهد اللغات للقوات المسلحة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عقد إتفاق لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية فى مجال تعليم اللغات والترجمة.

جاء في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع المدني وصقل مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل.

ويهدف عقد الاتفاق إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية فى مجال اللغات الأجنبية وتأهيل شباب المحافظة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك، ويأتى ذلك تأكيدًا على دور معهد اللغات للقوات المسلحة فى النهوض بالمستوى العلمى والثقافى فى مجال اللغات وتعزيز التعاون المشترك مع كافة المحافظات المصرية لتمكين المتدربين من إجادة وإتقان المعارف والمهارات اللغوية التى يحتاجها سوق العمل.

حضر توقيع العقد عدد من أعضاء هيئة التدريس بمعهد اللغات للقوات المسلحة وعدد من المسؤلين بمحافظة الدقهلية.

التعاون المشترك القوات المسلحة اللغات والترجمة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق اللغات الاجنبية المهارات اللغوية المجتمع المدني المحافظات المصرية بمحافظة الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

يلا شوت قطر LIVE.. مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب قطر × الإمارات Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

شاهد بالبث المباشر قطر اليوم.. مشاهدة قطر × الإمارات بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025