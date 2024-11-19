معهد اللغات للقوات المسلحة يوقع عقد اتفاق مع محافظة الدقهلية

وقع اللواء محمـد البابلي مدير معهد اللغات للقوات المسلحة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عقد إتفاق لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية فى مجال تعليم اللغات والترجمة.

جاء في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع المدني وصقل مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل.

ويهدف عقد الاتفاق إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية فى مجال اللغات الأجنبية وتأهيل شباب المحافظة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك، ويأتى ذلك تأكيدًا على دور معهد اللغات للقوات المسلحة فى النهوض بالمستوى العلمى والثقافى فى مجال اللغات وتعزيز التعاون المشترك مع كافة المحافظات المصرية لتمكين المتدربين من إجادة وإتقان المعارف والمهارات اللغوية التى يحتاجها سوق العمل.

حضر توقيع العقد عدد من أعضاء هيئة التدريس بمعهد اللغات للقوات المسلحة وعدد من المسؤلين بمحافظة الدقهلية.