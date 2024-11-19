ضيوف مهرجان "القاهرة السينمائي" يزورون مدينة الإنتاج الإعلامي ويشيدون بإمكانياتها

قام وفد من ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يضم نخبة من الشخصيات السينمائية العالمية المتخصصة، في مجالات صناعة السينما، من بينهم السيد جون راكيش رئيس نقابة مديري مواقع التصوير الدولية، ومديري مواقع التصوير كلًا من السيد إيان إيستر بروك، والسيدة أليسون إيه تايلور، بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي بصحبة عدد من الإعلاميين والصحفيين الأجانب بالمهرجان، وذلك للتعرف عن قرب علي إمكانياتها، وما تضمه من أستديوهات ومراكز فنية وتكنولوجية ومناطق تصوير مفتوحة، والإطلاع علي فرص التصوير السينمائي بها، والتسهيلات التي تقدم لشركات الإنتاج السينمائية العالمية، التي ترغب في تنفيذ أعمالها في مصر، من خلال لجنة مصر للأفلام بالمدينة والتي تعد الجهة الرسمية المسئولة عن إستخراج كافة التصاريح والموافقات الخاصة بتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية، داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لنظام الشباك الواحد، الذي يتيح لهذه الشركات تنفيذ أعمالها السينمائية من مكان واحد وتحت إشراف اللجنة دون أي معوقات.

يأتي ذلك إطار إستراتيجية مدينة الإنتاج الإعلامي، في دعم العلاقات مع المهرجانات السينمائية الكبرى، والتظاهرات الفنية علي مستوي العالم.

جولة بمدينة الإنتاج الإعلامي

هذا وقد قام الوفد بعمل جولة بالمدينة، شملت مناطق التصوير المفتوحة، حيث شاهدوا عددًا من أحياءها ومنها حي لندن، ومنطقة عماد الدين، وحي جاردن سيتي، إضافة إلي زيارة ديكور مسلسل الحشاشين الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

مركز إحياء التراث السمعي والبصري

كما زار الوفد مركز إحياء التراث السمعي والبصري، والذي يتم من خلاله الحفاظ علي الكنوز المصورة، من الأفلام القديمة وحمايتها من التلف والقدم وحفظها للأجيال القادمة، واستمعوا لشرح تفصيلي لطريقة عمل المركز من القائمين عليه.

وفي نهاية الجولة أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما شاهدوه بالمدينة، من إمكانيات تكنولوجية وفنية علي أعلى مستوى، وبما تضمه من أستديوهات ومناطق تصوير مفتوحة تضاهي كبرى الاستديوهات العالمية الشهيرة.

