خضع البرازيلي إيدر ميليتاو، اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية بسبب إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مصحوبًا بتلف في كلا الغضروفين الهلاليين في ركبته اليمنى، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خلال مباراة أوساسونا على ملعب سانتياغو برنابيو.

ريال مدريد يعلن نجاح العملية الجراحية لميليتاو

ووفقًا لما ذكره نادي ريال مدريد، فإن العملية "نجحت"، وأجراها الطبيب مانويل لييس تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، و"سيبدأ اللاعب عملية التعافي خلال الأيام القليلة المقبلة".



وكان المدافع البرازيلي قد تعرض لإصابة خطيرة سابقة في ركبته اليسرى في الجولة الأولى من الدوري الإسباني الموسم الماضي، يوم 12 أغسطس (آب) 2023 في سان ماميس، وكان الطبيب لييس هو من أجرى الجراحة لمعالجة تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ذلك الوقت.

وعاد المدافع البرازيلي إلى الملاعب يوم 31 مارس (آب) الماضي، في مباراة أمام أتلتيك بلباو في "الليغا".

وهذه هي الإصابة الخطيرة الثانية في الركبة التي يتعرض لها ميليتاو خلال 15 شهرًا، بالإضافة إلى ذلك، فإن إصابته هذه المرة تشمل تلفًا في الغضروفين الهلاليين، مما يعني أن فترة التعافي قد تصل إلى نحو 9 أشهر، على الرغم من أن البيان الطبي لم يحدد هذه المدة بشكل دقيق.