مانشستر يونايتد يخطط لمفاجأة باريس سان جيرمان

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

كشفت تقارير صحفية عن تخطيط مانشستر يونايتد في الوقت الحالي إلى رغبته في سيطرته من جديد بزمام الأمور من أجل تجنب أي كوارث بنهاية الموسم الحالي.

مانشستر يونايتد يخطط لمفاجأة باريس سان جيرمان

وأفادت التقارير عن رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع راندال كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وذلك بسبب عدم استطاعه الفريق الإنجليزي على دفع 180 مليون جنيه إسترليني للتعاقد بشكل نهائي مع كولو مواني، لذلك فإنه يجد أن قرار استعادته مناسب جدًا.
 

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