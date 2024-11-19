بيولي يحسم موقف من رحيل نجم النصر السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موقف الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، أن بيولي يرفض تمامًا رحيل تاليسكا عن صفوف النصر في الميركاتو الشتوي القادم.

txt

آخر تطورات تعاقد ريال مدريد مع ألفونسو ديفيز

txt

تحديد سعر بيع عمر مرموش في الميركاتو الصيفي

وأوضحت التقارير بأن السبب الرئيسي الذي يدفع بيولي إلى رفض رحيل النجم البرازيلي، هو أنه يعتبر تاليكسا أبرز العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في الفريق النصراوي.

موعد مباراة النصر ضد القادسية

يلتقي النصر مع ضيفه القادسية، مساء الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

 

مواد متعلقة

آخر تطورات تعاقد ريال مدريد مع ألفونسو ديفيز

تحديد سعر بيع عمر مرموش في الميركاتو الصيفي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

يلا شوت قطر LIVE.. مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب قطر × الإمارات Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

شاهد بالبث المباشر قطر اليوم.. مشاهدة قطر × الإمارات بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025