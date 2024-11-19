بيولي يحسم موقف من رحيل نجم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موقف الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، أن بيولي يرفض تمامًا رحيل تاليسكا عن صفوف النصر في الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضحت التقارير بأن السبب الرئيسي الذي يدفع بيولي إلى رفض رحيل النجم البرازيلي، هو أنه يعتبر تاليكسا أبرز العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في الفريق النصراوي.

موعد مباراة النصر ضد القادسية

يلتقي النصر مع ضيفه القادسية، مساء الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.