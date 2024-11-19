عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر هدير عبدالرازق، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال محتواها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ألقت القبض على البلوجر هدير عبدالرازق، داخل شقتها بمنطقة بدر التابعة للقاهرة الجديدة، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستجرام"، تحرض على الفسق والفجور، تخص البلوجر هدير عبدالرازق.