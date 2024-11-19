صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف صخرة الدفاع

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول نادي برشلونة في منافسة قوية مع فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني، للحصول على خدمات جوناثان تاه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن النادي الكتالوني يسعي جاهدًا للتعاقد مع جوناثان تاه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المدافع الألماني قرر عدم تمديد عقده مع ليفركوزن خلال الفترة المقبلة، لكنه لم يحدد حتي الآن فريقه الجديد.

وتتصارع عدة أندية أوروبية كبرى للتعاقد مع جوناثان تاه، ويأتي على رأسهم ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

