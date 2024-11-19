صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف صخرة الدفاع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول نادي برشلونة في منافسة قوية مع فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني، للحصول على خدمات جوناثان تاه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن النادي الكتالوني يسعي جاهدًا للتعاقد مع جوناثان تاه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

txt

بيولي يحسم موقف من رحيل نجم النصر السعودي

txt

آخر تطورات تعاقد ريال مدريد مع ألفونسو ديفيز

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المدافع الألماني قرر عدم تمديد عقده مع ليفركوزن خلال الفترة المقبلة، لكنه لم يحدد حتي الآن فريقه الجديد.

وتتصارع عدة أندية أوروبية كبرى للتعاقد مع جوناثان تاه، ويأتي على رأسهم ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
 

مواد متعلقة

بيولي يحسم موقف من رحيل نجم النصر السعودي

آخر تطورات تعاقد ريال مدريد مع ألفونسو ديفيز
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

يلا شوت قطر LIVE.. مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب قطر × الإمارات Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

شاهد بالبث المباشر قطر اليوم.. مشاهدة قطر × الإمارات بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025