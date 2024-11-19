مباراة العراق 🇮🇶 و 🇴🇲 عمان | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

شاهد مباراة منتخب العراق وعمان بث مباشر مجانا.. مباراة العراق 🇮🇶 و🇴🇲 عمان | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

الفجر الرياضي
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شاهد مباراة منتخب العراق وعمان بث مباشر مجانا

شاهد مباراة منتخب العراق وعمان بث مباشر مجانا.. مباراة العراق 🇮🇶 و🇴🇲 عمان | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025.. تتصارع أنظار عشاق الكرة العربية مساء اليوم على ملعب السلطان قابوس الرياضي، حيث يستضيف المنتخب العماني، "الأحمر"، نظيره العراقي، "أسود الرافدين"، في مواجهة نارية ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة العراق وعمان من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

 مباراة العراق وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026

 

تكتسب هذه المباراة أهمية بالغة لكلا المنتخبين، فكلاهما يسعى جاهدًا لحصد نقاط المباراة الثلاثة، حيث يتنافسان على صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور التالي من التصفيات. فمن جهة، يسعى المنتخب العراقي إلى تعزيز موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من حجز مقعده في المونديال، ومن جهة أخرى، يأمل المنتخب العماني في تحقيق مفاجأة وإحراج الضيوف على أرضه ووسط جماهيره.

موعد مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2025

يستضيف ملعب السلطان قابوس الرياضي مساء اليوم مواجهة حاسمة تجمع بين المنتخب العماني ونظيره العراقي في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026. وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة وربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم

ستكون متعة مشاهدة مباراة العراق وعمان متاحة لعشاق الكرة عبر شاشات متعددة. فبفضل التغطية الواسعة التي توليها القنوات الرياضية لهذه المباراة الهامة، يمكن لعشاق الكرة العراقية والعمانية الاستمتاع بأحداث اللقاء من أي مكان حيث ستكون شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية هي الناقل الحصري للمباراة على قناة beIN SPORTS HD 2، بالإضافة إلى قناة "الكأس" القطرية على قناة Alkass Six HD. وبذلك، يمكن للمشتركين في باقات هذه القنوات الاستمتاع بجودة عالية للصوت والصورة، فضلًا عن التحليلات والتعليقات المميزة التي تقدمها القنوات.


بالإضافة إلى المشاهدة عبر التلفزيون، يمكن للمشجعين متابعة مباراة العراق وعمان بث مباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD. كل ما عليك هو تحميل التطبيق وتفعيل الاشتراك.

معلقو مباراة عمان والعراق اليوم


معلق مباراة عمان والعراق اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات كاس العالم 2026 المقبل، وهما:

1- المُذيع الرياضي الشهير علي سعيد الكعبي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.


2- المُعلق الرياضي المُميز سمير المعيرفي عبر شاشة قنوات الكاس القطرية.

تشكيلة مباراة العراق امام عمان


يستعد المنتخب العراقي لمباراته امام المنتخب العماني بالتشكيل المتوقع علي النحو التالي:

  • جاء في حراسة المرمي: أحمد باسل.
  • بينما في خط الدفاع: ميرشاس دوسكي – ريبين سولاكا – مناف يونس – مصطفى سعدون.
  • أما في خط الوسط: أمير العماري – سعد عبد الأمير – إبراهيم بايش – أمجد عطوان – علي جاسم.
  • بينما في خط الهجوم: أيمن حسين.

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم


بينما يأتي ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم كالآتي:

منتخب كوريا الجنوبية الأول5 مباريات 13 نقطة
منتخب الأردن الثاني5 مباريات8 نقاط
منتخب العراقالثالث5 مباريات8 نقاط
منتخب عمانالرابع5 مباريات6 نقاط
منتخب الكويت الخامس 5 مباريات3 نقاط
منتخب فلسطينالسادس5 مبارياتنقطتين

 

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