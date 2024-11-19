تعرف على موعد أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق

حوادث
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

 

 

حددت المحكمة المختصة جلسة 30 نوفمبر الجاري لنظر أولي جلسات محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق، بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال محتواها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

كانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة البلوجر هدير عبد الرازق إلى المحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور ومخالفة قيم المجتمع. 

 

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ألقت القبض على البلوجر هدير عبدالرازق، داخل شقتها بمنطقة بدر التابعة للقاهرة الجديدة، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستجرام"، تحرض على الفسق والفجور، تخص البلوجر هدير عبدالرازق.

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