وزير الاسكان: حريصون على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان لتحقيق مصلحة المواطنين وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع

وزير الإسكان خلال
وزير الإسكان خلال لقائه أعضائه البرلمان

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الإثنين، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المجالات الخاصة بوزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الجهات التابعة للوزارة.


وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على التواصل المستمر والبناء مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها، فى إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.


ومن جانبهم، تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة على التنسيق والتعاون لتحقيق مصلحة المواطنين.

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