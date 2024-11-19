النقد أسقطهم بقبضة الأمن.. ملابسات واقعة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالقاهرة





قادت قضية اتجار في النقد الأجنبي الأجهزة الأمنية إلى كشف ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة.

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط سائق، عاملين لهما معلومات جنائية يقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.. وبحوزتهم مبلغ مالي من عملات أجنبية وبمواجهتهم اعترفوا أن المبلغ المضبوط من متحصلات واقعة سرقة شخص حال مشاهدتهم له بحيازته مبالغ مالية بالعملات الأجنبية أثناء قيامه بشراء شقة سكنية بالجيزة.. حيث تم تحديد مالك العقار، والمشترى (له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة المشترى مبلغ مالى سبيكة ذهبية.. وبمناقشتهما أقر مالك العقار ببيع شقة بعقار ملكه للثانى وسداده ثمنها بالعملة الأجنبية والمحلية، واعترف الثانى بأن المبلغ المالى والسبيكة الذهبية من متحصلات واقعة سرقة شقة سكنية "كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة "وتبين قيامه بإخفاء باقي المسروقات بالشقة التي قام بشرائها وتسليم صديق له (عاطل "له معلومات جنائية وتم ضبطه) مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية لتغييره بالعملة المحلية وبعض المشغولات الذهبية لبيعها.

وباستكمال تفتيش الشقة المباعة ضُبط بداخلها (سبائك ذهبية) وبمواجهة صديقه بما جاء باعترافات المتهم المذكور أيدها وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.