كشفت الصحافة السعودية عن أن هناك خطة تم وضعها من قبل صندوق الاستثمار الرياضي بالمملكة، للتعاقد مع نجم منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد فينيسوس جونيور.

الصحافة السعودية عن فينيسوس جونيور: هدف صندوق الاستثمار القادم

أعلن ريال مدريد يوم 31 اكتوبر الماضي في عام 2023 بشكل رسمي عن تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور حتي يونيو 2027، ليحصن مستقبله من إغراءات الأندية الأوروبية مستقبًلا. ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا أثلتيك "البريطانية.

قرر نادي ريال مدريد رفع راتب البرازيلي فينيسيوس مع ريال مدريد من 4 ملايين يورو إلي 10 ملايين يورو بالإضافة إلي المكافآت، لأنه يرى أنه أحد أهم ركائز الفريق.

الصحافة السعودية: فينيسوس جونيور هدف مهم لأندية القمة

أوضحت التقارير الصحفية أن الفرق المهتمة بالتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور هي " النصر، الهلال، الاتحاد " ومن الممكن أن اللاعب ان يغادر أوروبا .

أضافت التقارير الصحفية أن هناك هدف وهو جعله اللاعب الأعلى كقيمة انتقال وكراتب، وتم التواصل مع وكلاءه لكن لم يحدث أي مؤشرات لموافقته.

