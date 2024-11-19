حلقة المطرب إسماعيل الليثي مع عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" تتصدر ترند "يوتيوب"

الفجر الفني
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

حققت حلقة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي مع الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة نجاحًا كبيرًا، حيث تصدرت التريند رقم 1، 2، و3 على مستوى مصر عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

تصريحات مؤثرة عن فقدان ابنه

 

في ظهور هو الأول من نوعه، استضاف الإعلامي عمرو الليثي المطرب إسماعيل الليثي الذي كشف العديد من التفاصيل المؤثرة في حياته الشخصية.

 

 تحدث إسماعيل عن اللحظات الأخيرة في حياة ابنه، وكيف واجه الصدمة الكبيرة عند سماعه خبر وفاته، كما عبّر عن ذكرياته الجميلة مع ابنه الراحل وكيف ألهمه حزنه العميق لإطلاق أغنية "ابن عمري" التي تعكس ألم الفقد.

خلافات عائلية بعد الفاجعة

 

كشف إسماعيل الليثي خلال الحلقة عن الخلافات التي نشبت بينه وبين زوجته بعد وفاة ابنهما، وأشار إلى الضغوط العائلية التي زادت بعد هذا الحدث المؤلم. 

 

كما تحدث عن فرح شقيقة زوجته وكيف أثرت هذه المناسبة على حالته النفسية في تلك الفترة العصيبة.

طلب المشاهدين لإعادة عرض الحلقة

 

نظرًا للإقبال الكبير على الحلقة وردود الفعل الواسعة التي حققتها، قررت شبكة تلفزيون الحياة إعادة عرضها في سهرة الجمعة المقبلة. وكانت الحلقة قد أذيعت في سهرة الإثنين الماضي وحققت نسب مشاهدة مرتفعة، متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة "X" ويوتيوب.

موعد بث برنامج "واحد من الناس"

 

يُذاع برنامج "واحد من الناس" أسبوعيًا يومي الأحد والاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة، ويواصل تقديم قصص إنسانية ومواقف مؤثرة تلقى صدى واسعًا بين الجمهور.

 

الإعلامي عمرو الليثي برنامج واحد من الناس ترند يوتيوب شبكة تلفزيون الحياة إسماعيل الليثي

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