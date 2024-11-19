تشكيل فلسطين لمواجهة كوريا الجنوبية.. غياب وسام أبوعلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن مكرم دبوب، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء.

ويلتقي منتخب فلسطين مع منتخب كوريا عصر اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة بين فلسطين وكوريا عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

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حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: ياسر حمد- مصعب البطاط- ميشيل تيرمانيني- عميد محاجنة.

خط الوسط: جوناثان كانتيانا- كاميلو سالدانيا- عدي خروب- تامر صيام.

وفي الهجوم: عدي الدباغ- زيد القنبر.


ويتواجد على دكة البدلاء كل من:-

توفيق علي، علاء الدين حسن، عمر فرج، محمد درويش، موسى فيراوي، براء خروب، وجدي نبهان، محمد باسم، محمد صالح، عميد صوافطة، مصطفى زيدا
 

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