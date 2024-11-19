تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع وفد من الهيئة العربية للتصنيع

محافظات
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء وفدًا من الهيئة العربية للتصنيع، والذي يضم؛ المهندس عصام نور الدين مدير عام التسويق برئاسة الهيئة أحمد ابو المعاطي مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمهندس محمد عبدالتواب مدير عام شركة أنوفاكورب للإستثمار والتنمية، وذلك لمناقشة مستجدات مشروع المقر الجديد المخصص لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة

وحضر اللقاء شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو عبدالفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وأيمن شحاته أمين الجامعة المساعد، والمهندسة سوسن إبراهيم مدير عام الإنشاءات بالجامعة، وسحر جمال منسق اللقاء بالمكتب الفني لرئيس الجامعة

وفي مستهل اللقاء رحّب الدكتور أحمد المنشاوي؛ بوفد الهيئة العربية للتصنيع؛ معربًا عن تقديره للدور البارز للهيئة؛ كأحد الكيانات الصناعية المهمة والرائدة محليًا وعربيًا في مختلف مجالات الأنشطة الصناعية والإنشائية الممتدة على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى تعاون الهيئة العربية للتصنيع المخلص والبنّاء مع جامعة أسيوط في إنشاء وتجهيز عدد من المشروعات المهمة والفارقة فى تاريخ الجامعة، على مدار السنوات السابقة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك المُبرم بين الجانبين، معربًا عن ثقته في استمرار نجاح هذا التعاون القائم، وامتداده ليشمل مجالات عديدة، تتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة والشاملة.

وتناول اللقاء؛ بحث مستجدات مشروع المقر الجديد المخصص لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بمجمع البحوث المتكامل بالجامعة، واستعراض حجم الإنجازات التي تمت؛ وذلك تمهيدًا لتقديمه كمشروع رئاسي وافتتاحه فى أقرب وقت ممكن؛ إلى جانب مناقشة تطورات عدد من المشروعات الأخري والجاري تنفيذها بالجامعة

اسيوط افتتاحه الات الان البح البحوث ألبيول البيولوجي البيولوجيا البيولوجيا الجزيئية الإنشاءات الب أكور البن إله ألبا التسويـق أفق ألا الانشاء التعاون التعاون المشترك أسيوط اليوم افتتاح الـ استقبل استمرار التنمية التي اسيو الهند

مواد متعلقة

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة تحت عنوان التغييرات المناخية وتأثيرها على الرقعة الزراعية فى مصر

مياه أسيوط تنفذ حملة تفتيش للكشف الوصلات المخالفة للمياه

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة القوافل الطبية بالمراكز

محافظ أسيوط: تحرير 343 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مفاجئة بالمراكز

محافظ أسيوط: إزالة 32 حالة تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي القوصية وساحل سليم

جامعة أسيوط تعلن عن كشوف إنتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجديد

أبوالنصر يفاجئ العاملين بهندستي ري مركز وشرق أسيوط

محافظ أسيوط يناقش معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمراكز والقرى
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف الشوط الثاني (1-1).. مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني(1-1).. مشاهدة منتخب مصر × بوتسوانا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

بث مباشر العراق وعمان الآن.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان في تصفيات كأس العالم 2026

الآن.. شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025