مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.. تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية مساء الثلاثاء إلى ملعب الدفاع الجوي، حيث يستضيف المنتخب المصري، "الفراعنة"، نظيره منتخب بوتسوانا في مواجهة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

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مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

رغم أن المنتخب المصري قد ضمن بالفعل تأهله إلى النهائيات القارية، إلا أن المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين. فمن جهة، يسعى المنتخب المصري بقيادة المدرب حسام حسن إلى تحقيق انتصار يعزز صدارته للمجموعة ويختتم مشواره في التصفيات بأداء قوي يعكس طموحاته الكبيرة في البطولة القادمة.

على الجانب الآخر، يأمل المنتخب البوتسواني في تقديم أداء قوي ومفاجأة الجميع، خاصة وأنهم يبحثون عن فوز قد يحسن من ترتيبهم في المجموعة.

تحمل مباراة اليوم في طياتها العديد من العناصر المثيرة، فمن المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة وحماسًا من كلا الفريقين. فمن جهة، يمتلك المنتخب المصري خبرة كبيرة وقوة هجومية، ومن جهة أخرى، يسعى المنتخب البوتسواني إلى اللعب باندفاع كبير لتحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يفتتح ملعب الدفاع الجوي أبوابه اليوم الثلاثاء القادم لاستضافة مباراة حاسمة تجمع بين منتخب مصر ونظيره منتخب بوتسوانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ستكون متعة مشاهدة مباراة منتخبنا الوطني في مواجهة نظيره البوتسواني متاحة لجميع عشاق الكرة عبر شاشات متعددة. فيمكن لعشاق الفراعنة الاستمتاع بأحداث اللقاء من أي مكان حيث ستكون شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية هي الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بثها مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 2. وبذلك، يمكن للمشتركين في باقات بي إن سبورتس الاستمتاع بجودة عالية للصوت والصورة، فضلًا عن التحليلات والتعليقات المميزة التي تقدمها القناة.

وليس هذا فحسب، بل ستكون هناك فرصة أخرى لمشاهدة المباراة مجانًا عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس. حيث ستقوم القناة ببث المباراة مباشرة عبر التردد الأرضي، مما يتيح للملايين من المشاهدين متابعة المباراة دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين الذين يفضلون مشاهدة المباريات عبر الإنترنت، الاستمتاع ببث مباشر للمباراة من خلال تطبيق TOD. حيث يعتبر TOD هو المنصة الرقمية الرسمية لنقل مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، مما يوفر للمشتركين تجربة مشاهدة فريدة من نوعها.

معلق مباراة مصر وبوتسوانا



كلفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025، للمُذيع الرياضي المصري المُميز علي محمد علي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025



يأتي ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 كالآتي:

منتخب مصر مركز أول 5 مباريات 13 نقطة منتخب بوتسوانا مركز ثاني 5 مباريات 7 نقاط منتخب الرأس الأخضر مركز ثالث 5 مباريات 4 نقاط منتخب موريتانيا مركز رابع 5 مباريات 4 نقاط

قائمة منتخب مصر ضد بوتسوانا



تضم قائمة منتخب مصر ضد بوتسوانا 25 لاعبًا، وتأتي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان- محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي شرف- أحمد نبيل كوكا- أحمد عيد- محمد شحاتة.

وسط الميدان: محمود صابر- عمر كمال عبدالواحد- مروان عطية- محمود حسن تريزيجيه- نبيل عماد دونجا -- ناصر ماهر- مصطفي فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبد الحفيظ زلاكا

خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

تشكيل منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025



من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 كالآتي وفقًا لاختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري.