مدير تعليم الفيوم: إستبعاد مدير مدرسة دفنو بنين الابتدائية وإلغاء تكليف وكيل المدرسة

قام للدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، بحضور الدكتورة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والدكتور منتصر الشماع، مدير إدارة إطسا التعليمية.

فى جولة مفاجئة بالصباح الباكر، تابع مدير تعليم الفيوم، عدد من مدارس إدارة إطسا التعليمية، ومنها مدرسة دفنو بنين الابتدائية، وقرر إستبعاد مدير المدرسة، وإلغاء تكليف وكيل المدرسة، وذلك لعدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة، وارتفاع نسبة غياب العاملين بالمدرسة، حيث لوحظ تغيب 14 من العاملين بالمدرسة، وكذلك عدم الاهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية، ووجود الرواكد الخشبية، وعدم صرف مبالغ اللامركزية والصيانة بالمدرسة، ووجود باعة جائلين بمداخل المدرسة.

كما قام وكيل الوزارة، بمتابعة المدرسة والفصول الدراسية، ومعامل العلوم،والحاسب الالي، ونبه مشددًا بضرورة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة فورًا، وتكليف لجان المتابعة بمتابعة المدرسة، وإزالة كافة السلبيات بالمدرسة.

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