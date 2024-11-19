الخميس.. السفير التونسي بالقاهرة ضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين

أخبار مصر
السفير التونسي بالقاهرة
السفير التونسي بالقاهرة

تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل النقابة، السفير التونسي بالقاهرة محمد بن يوسف، بعد غد الخميس المقبل 21 نوفمبر، في لقاء مفتوح بعنوان "تونس ومصر: شراكة استراتيجية في تعزيز السلام والتنمية الإقليمية".

ويُعقد اللقاء في القاعة المستديرة بنقابة الصحفيين، في الواحدة ظهرًا، ويتناول فيه السفير التونسي العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. السياسية، والاقتصادية، والثقافية، بالإضافة إلى استعراض الدور المهم للتعاون العربي في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص نقابة الصحفيين على تعزيز التواصل مع السفراء والبعثات الدبلوماسية العربية؛ لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا التي تهم المنطقة العربية بشكل عام.

ووجّه "الزناتي" دعوة لجميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين، لحضور هذا اللقاء الهام، والمشاركة في النقاشات التي سيحضرها عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة.

ويُعقد الحوار المفتوح بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمقر النقابة، وذلك بتنسيق من الزميل الصحفي إسلام أبو المجد.

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