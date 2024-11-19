محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين لبحث مطالبهم

محافظات
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم، موجهًا بتوفير مساعدات عاجلة، ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات ومن بينهم ذوي الهمم بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومشروعات تنموية وتراخيص أكشاك للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه مسئولى القطاعات، بتلقي شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على تلبيتها ووضع الحلول المناسبة لها.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والأستاذ جبريل عبدالوهاب سيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والأستاذ خالد فراج، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ محمد فتحي، رئيس مركز ومدينة سنورس، والأستاذ سيد صلاح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ سعد عشري، وكيل مديرية العمل بالفيوم، والدكتورة حنان بهاء الدين، مدير إدارتي المستشفيات والأسنان بمديرية الصحة والسكان، والأستاذ محمد فتحي، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذة رحاب أبو غرب، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسة "مصر الخير"، وجمعيات "رسالة، وصلاح الدين، وبوابة معًا للخير، وزهراء الإحسان"، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

 

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجًا، وكذا بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، كما كلف نائب المحافظ، بالتنسيق مع مسئولي السجل المدني، لبحث مطلب إحدى المطلقات المعيلات، لتصحيح بيانات الحالة الخاصة بها كونها "مطلقة" ولكن تم إدراجها بالخطأ "أرملة"، لبحث إمكانية منحها معاش المطلقات، بجانب التنسيق مع مسئولى التموين والتجارة الداخلية، لبحث مطلبها بشأن صرف حصتها التموينية المتوقفة.

 

كما استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهًا وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل، إضافة لتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الإنتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر، والاعتماد على النفس من خلال تنفيذ المشروعات التنموية.

 

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في فتح أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الهمم، لمنحهم التراخيص اللازمة طبقًا للشروط المنظمة لذلك، إضافة لبحث ودراسة إمكانية توفير وحدات سكنية للسيدات المعيلات وذوي الهمم من الأولى بالرعاية، لبيان مدى استحقاقهم، فى إطار اللوائح والقوانين، كما وجه مسئولى مختلف القطاعات، بتلقى شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وتلبية تلك المطالب من خلال الأطر القانونية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

2f4ea1e8-87f0-4820-9adf-5a36ceed0b9c
2f4ea1e8-87f0-4820-9adf-5a36ceed0b9c
008eaa93-7f00-487b-9317-8d18e058afdb
008eaa93-7f00-487b-9317-8d18e058afdb
48fd690f-e7e6-4c4b-8358-43b138b9d967
48fd690f-e7e6-4c4b-8358-43b138b9d967
d61c7240-4d25-4214-b319-9cc45ef5f932
d61c7240-4d25-4214-b319-9cc45ef5f932
d382cd24-8ec4-4f64-add2-50fdf4168784
d382cd24-8ec4-4f64-add2-50fdf4168784
الفيوم محافظ الفيوم اللقاء الدورى خدمة المواطنين اللقاء الدورى لخدمة المواطنين مساعدات معاشات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف الشوط الثاني (1-1).. مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني(1-1).. مشاهدة منتخب مصر × بوتسوانا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

بث مباشر العراق وعمان الآن.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان في تصفيات كأس العالم 2026

الآن.. شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025