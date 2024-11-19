مياه القناة: الانتهاء من أعمال صيانة وتطهير أحواض محطة معالجة القصاصين

محافظات
جانب للقاء
جانب للقاء

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال صيانة وتطهير أحواض محطة معالجة الصرف الصحي بمركز ومدينة القصاصين والتي تعمل بنظام معالجة  MBBR، بطاقة تصميمية 20000 متر مكعب يوم، وذلك طبقا للخطة الموضوعة لأعمال الصيانة لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم عمل صيانة كاملة وتطهير لحوض الرمال رقم 1، وعمل خرط ولحام لماسورة هواء وتركيب لاكور في منتصف الخط ةتركيب ماسورة جديدة بكوع خاص لحوض الرمال رقم 1، كما تم تركيب ماتور أعلي أحواض الرمال بجميع مشتملاته من مواسير وكيعان ومحابس وخراطيم، كما تم تفريغ حوض السكنر رقم 2 من المياه وصيانته وتطهيره من الأعطال واللحامات المتهالكة الخاصة بالوحوض.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه محطة معالجة صرف صحي القصاصين تعمل بنظام معالجة MBBR وتعتبر من التكنولوجيات الحديثة المطبقة فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى، وتبلغ طاقتها التصميمية 20000 متر مكعب فى اليوم لخدمة مركز ومدينة القصاصين بالكامل وتوابعها، لافتا إنه يتم تحليل للعينات المأخوذة للتأكد من مطابقة السيب النهائي للمواصفات القياسية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع بصفة مستمرة قيام رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور وتفقد ومتابعة محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

رئيس مياه القناة الصرف الصحي القصاصين

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