محافظ الدقهلية: - تسوية طرق ومداخل القرى والعزب وتمهيد الأماكن المنخفضة قبل تجمع الأمطار



عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والقيادات الأمنية ورجال الدين.

وأكد "مرزوق" على جاهزية سيارات وجرارات كسح وشفط مياه الأمطار وتسليك البالوعات والتأكد من جاهزيتها،كما أكد على ضرورة متابعة النظافة اليومية واستمرار حملات النظافة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة،وتمهيد طرق ومداخل القرى والعزب وتسوية الأماكن المنخفضة قبل تجمع الأمطار.

وأوضح محافظ الدقهلية أن متابعة أعمال المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة وسرعة الرد على الطلبات والشكاوي المقدمة،وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة وتعظيم الاستفادة من الموارد واستخدامها في تحسين الخدمات من أولويات العمل الحكومي.

كما أكد محافظ الدقهلية على التوسعة في إقامة منافذ البيع بكافة المراكز والمدن والأحياء للبيع بسعر أقل من السوق وفي حالة تجاوزها في الأسعار يتم استبدال أصحابها بأشخاص جدد حرصا على توفير المواد الغذائية والسلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية بالمجلس التنفيذي صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التي تخدم أبناء الدقهلية والتوجيه بسرعة تنفيذ ما جاء في الاجتماع.