وزارة الرياضة: إحالة واقعة محمد شوقي لجهات التحقيق بعد استلام تقرير اللجنة الطبية العليا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن اللجنة الطبية العليا بالوزارة، تتحقق حاليًا من كافة الإجراءات الخاصة والمتطلبات الخاصة في واقعة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، وغدا سيكون هناك تقريرا لها.

وزارة الرياضة: إحالة واقعة محمد شوقي لجهات التحقيق بعد استلام تقرير اللجنة الطبية العليا

وأضاف محمد الشاذلي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: بعد تسلم التقرير من اللجنة الطبية العليا بالوزارة التي يترأسها الدكتور حازم خميس، سيتم إحالة الواقعة لجهات التحقيق.

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وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: اللجنة تهتم بالوفاة وما صاحبها من وقائع ومدى تحقيق الإجراءات التي كانت مطلوبة والموضوعة منذ فترة كورونا، وسيتم تحديد هل هناك تقصير أو إهمال أم أن الأمر قدري بحت.

واختتم محمد الشاذلي: وفقا لما علمناه من الفيديوهات التي تحصلنا عليها رأينا وجود سيارة الإسعاف وطاقمها ويتم التحقق حاليا من كافة الإجراءات المتخذة منذ لحظة سقوطه وهل تم إسعافه سريعا وما تم معه في مستشفى الزرقا.
 

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