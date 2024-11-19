وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا مع مديري المستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة

عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط اجتماعا مع الدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية ومديري مستشفيات مدينة أسيوط وبحضور الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية وجلال زيدان مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه بعض المستشفيات ومدى توافر المستلزمات من عدمه، وتم بحث معوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها



ويأتي ذلك في إطار تعليمات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن التأكد من توافر المستلزمات الطبية وتوجيهات لواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط بتشديد الرقابة والمتابعة للمنشات الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال الاجتماع أكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية بديوان المديرية ومديري المستشفيات على المستشفيات والمخازن للتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية ومحاسبة المقصرين



وكما أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط أن الاجتماع تناول مناقشة خطة العمل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، خلال الفترة الماضية، وعرض مؤشرات أداء الأقسام الطبية المختلفة، وعرض السلبيات والإيجابيات، والوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف، وتم وضع بعض الخطط التصحيحية لبعض السلبيات، كما تم مناقشة خطة العمل لقرارات العلاج على نفقة الدولة

مضيفًا أنه تم الاطلاع على مؤشرات الأداء، وتقييم الأداء لمختلف منافذ تقديم الخدمة بالمحافظة، وتم استعراض بعض المعوقات التي يواجهها العاملون لبحث كيفية التغلب عليها، موجهًا بضرورة الإلتزام بخطط العمل، والإهتمام بتفعيل أعمال اللجان الثلاثية بانتظام داخل جميع المنافذ، من أجل تحقيق أهداف الإدارة وهو تخفيف العبء عن عاتق المريض، وتسهيل حصوله على الخدمات الطبية التي يحتاجها مجانًا ودون عناء.

وأوضح الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط أن الاجتماع ناقش خطط المرور الإشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وإجراءات متابعة انتظام كافة العاملين بالمنشآت الصحية، والتأكد من التواجد الفعلي داخل مقرات العمل، مع متابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة، والعمل على تحسين الخدمات بصورة مستمرة، مع توفير بيئة نفسية وصحية لائقة للمريض بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية

وأكد الدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بالمحافظة أنه تم التشديد على متابعة إجراءات الصيانة الدورية وغير الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بهذه المنافذ.

مضيفًا ان الاجتماع حضره مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ومدير إدارة الأمراض المعدية ومسئول الحوكمة والمراجعة الداخلية ومدير الشئون الإدارية ومدير إدارة المتابعة ونائبيه واعضاء المكتب الفني بالمديرية ومدير مستشفى الصدر ومدير مستشفى الرمد ومدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد